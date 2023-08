Jujutsu Kaisen 2 fra gli anime preferiti del pubblico: la classifica delle TV giapponesi

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen era fra le più attese dell'anno e la serie ha già ampiamente conquistato il cuore del pubblico. A dimostrare ancora questa tesi, una recente classifica delle TV giapponesi ha svelato quali anime sono i più seguiti di questo mese.

Sazae-san, quota del 5,7 Detective Conan, 4,7 Chibi Maruko Chan, 4,3 anni Un pezzo , 3,5 Doramon, 2,9 MIX Stagione 2, 2,9 Pastello Shin-chan, 2,7 Cielo in volo! Pretty Cure, 2,6 Soreike! Anpanmann, 2,4 Jujutsu Kaisen , 2,2 Oshiri Tantei, 1,5

Le valutazioni televisive di cui sopra sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un determinato programma, sulla base dei dati di un'indagine sulle famiglie nella regione giapponese di Kanto . Le valutazioni non contengono le registrazioni che gli spettatori guardano in seguito.

Considerando che tutti i nomi citati sono serie pensati per un pubblico di bambini, il fatto che Jujutsu Kaisen sia presente in classifica in decima posizione è un risultato davvero notevole. Ovviamente, il pluriacclamato One Piece è in quarta posizione e la differenza dell'1,3% dovrebbe far capire quanto la seconda stagione di JJK sia effettivamente amato dai suoi spettatori.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per tornare con l'arco narrativo dedicato all'incidente di Shibuya, uno dei più attesi dai fan della serie in quanto probabilmente una dura svolta della storia principale. Nei precedenti episodi Gojo e Geto hanno ridefinito il concetto di rivalità negli shonen e hanno fatto impazzire gli spettatori. La serie tornerà il 31 agosto e intanto puoi guardare questi tre anime simili a Jujutsu Kaisen nell'attesa.