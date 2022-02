Jujutsu Kaisen 2 annunciato ufficialmente: arriva nel 2023

Era nell'aria ormai da tempo e mancava solo l'ufficialità affinché divenisse realtà, conferma che è arrivata nelle scorse ore e rimbalzata su più parti. Jujutsu Kaisen 2 si farà, ma l'attesa per il seguito si farà attendere un po' dal momento che la finestra d'uscita punta al 2023.

I lavori per la stagione 2 di Jujutsu Kaisen sono cominciati già da diverse settimane. Studio MAPPA, forte del successo della saga sia sul piccolo che sul grande schermo, ha commissionato velocemente la messa in produzione di un sequel affinché possa debuttare il prima possibile. La compagnia, come avevamo previsto nella nostra analisi dedicata, ha fissato la data d'uscita per Jujutsu Kaisen 2 nel 2023, con un un inizio previsto presumibilmente nella stagione invernale seppur questa indiscrezione non sia stata ancora confermata.

All'incirca un anno dovranno attendere i fan della saga del gioiellino di Gege Akutami con la stagione 2 che presumibilmente andrà ad adattare gli attesissimi eventi della Saga dell'Incidente di Shibuya in non meno di 24 episodi. Lo staff ha fatto sapere che maggiori novità arriveranno nei prossimi giorni, magari con un primo teaser trailer promozionale.

E voi, invece, siete contenti di questo annuncio, lo aspettavate con ansia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito dello studio di animazione incaricato del progetto, cosa ne pensate della grande mole di titoli a cui MAPPA sta lavorando?