Jujutsu Kaisen 2: l'arco di Shibuya comincia con le nuove sigle, ma quanti spoiler!

La conclusione dell'arco del passato di Satoru Gojo aveva portato a diverse settimane di pausa, ma la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen è finalmente tornata e lo ha fatto in grande stile, introducendo delle nuove sigle di apertura e chiusura. Il lavoro di MAPPA è visivamente stupendo, ma occhio agli spoiler nascosti nella opening!

Dopo tanta attesa, l'Incidente di Shibuya è ufficialmente cominciato in Jujutsu Kaisen 2. Questo importante arco narrativo stravolgerà il corso della serie e metterà Yuji e gli altri Stregoni in grande difficoltà. Alcuni degli eventi che verranno, tuttavia, sono stati "spoilerati" nella nuova opening introdotta da MAPPA per questa saga.

Sul canale YouTube di TOHO Animation sono state pubblicate le clip, senza crediti, delle nuove sigle di Jujutsu Kaisen 2. Il tema di apertura è "Specialz" di King Gnu - che sostituisce l'amatissima "Ao no Sumika" di Jujutsu Kaisen 2 Hidden Inventory Arc - mentre la ending è "more than words" di Hitsujibungaku. In particolare, è il primo dei due brani che sta facendo discutere.

Nel minuto e trenta circa della clip di "Specialz" sono nascoste diverse anticipazioni dell'imminente brutale battaglia che coinvolgerà gli Stregoni del Jujutsu High e le maledizioni di grado speciale. Da questo momento in poi, occhio agli spoiler!

Innanzitutto, una delle scene del video riporta in scena Toji Fushiguro, che a questo punto dovrebbe essere bello che morto. Un'altra sequenza anticipa lo scontro tra Yuji Itadori e Mahito, alludendo al Lampo Nero. Possiamo vedere poi il recipiente di Ryomen Sukuna in piedi in un ossario, come ad anticipare le numerose morti che verranno. Altra scena importante è quella in cui Nobara Kugisaki si copre un occhio con la mano e i lettori del manga sanno che questa è un'anticipazione commovente. Infine, nella clip di apertura viene anche mostrato Regno Prigione, fulcro del piano di Suguru Geto.