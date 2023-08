Jujutsu Kaisen 2: arriva l'arco di Shibuya, Yuji e compagni tornano nel primo trailer

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha adattato tutti gli eventi del passato di Satoru Gojo e Suguru Geto, mostrando la loro pericolosa missione per proteggere Riko dal micidiale Toji Fushiguro. Ora lo staff di MAPPA si prepara a lanciare uno degli archi narrativi più attesi, l’Incidente di Shibuya, presentato con un nuovo trailer e una key visual.

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’episodio riassuntivo prima del grande debutto dell’arco di Shibuya, ecco arrivare finalmente nuove informazioni su una delle parti centrali della serie di Gege Akutami. Come potete vedere dal primo video promozionale dell’incidente di Shibuya, presente in cima alla notizia, l’azione sarà nuovamente al centro delle avventure che riportano Yuji Itadori, e compagni nella serie dopo i primi episodi della seconda stagione.

La qualità del lavoro di MAPPA si nota in ogni sequenza, così come nella spettacolarità con cui sono state rese alcune animazioni, in particolare relative all’energia maledetta e alle tecniche dei personaggi principali e degli antagonisti. Oltre al gruppo di protagonisti, a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo arco sarà l’elegante e letale Kento Nanami, e l’onnipresente Satoru Gojo, mentre come antagonista principale ci sarà Suguru Geto, presentato invece come protagonista negli scorsi episodi, al fianco del compagno Gojo. In fondo alla pagina trovate anche il nuovo poster ufficiale per il debutto della seconda parte della stagione.

E voi cosa ne pensate del nuovo trailer dell’arco di Shibuya? Ha aumentato le vostre aspettative? Come di consueto fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Intanto, ricordiamo che Jujutsu Kaisen ha avviato una collaborazione con Uniqlo, e vi lasciamo alla classifica delle TV giapponesi riguardo i migliori anime.