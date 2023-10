Jujutsu kaisen 2: arriva il Blu-ray della seconda stagione con le animazioni migliorate

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stata una delle serie più attese dall'inizio di quest'anno. Eppure, nonostante il successo riscosso tra gli spettatori, alcuni fan avevano criticato l'animazione di diverse scene d'azione presenti nell'anime.

Le critiche sono state mosse in particolare per la realizzazione animata dell'arco narrativo del passato di Satoru Gojo per le sequenze confuse e distorte.

A difesa di tali accuse c'è però da tenere in considerazione le linee guida sulla sicurezza pubblica del Giappone, che vietano l'uso di effetti visivi che potrebbero causare convulsioni o emicranie. Per soddisfare queste linee guida, MAPPA Studios ha dovuto aggiungere effetti ghosting e dimmer all'animazione della seconda stagione.

Tuttavia, con l'uscita del nuovo Blu-ray della seconda stagione, i fan possono finalmente godere dell'arco narrativo del passato di Gojo nella sua forma più spettacolare.

Le immagini del Blu-ray sono incredibilmente nitide e colorate e i movimenti dei personaggi sono più fluidi e realistici. L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen, in particolare, è stato elogiato per la sua spettacolarità e la sua suspense.

Inoltre, questo nuovo formato darà l'opportunità di rivedere la seconda stagione di Jujutsu Kaisen nel suo insieme.

Con l'animazione migliorata e la sua storia avvincente, l'opera di Gege Akutami è ora un must-have per tutti gli appassionati di anime.