Jujutsu Kaisen 2: arriva il Funko Pop esclusivo di Ryomen Sukuna

Fra gli antagonisti di Jujutsu Kaisen, Sukuna domina la scena ancora una volta. A dimostrarlo è questo nuovo Funko Pop in suo onore e la versione speciale presenta dei dettagli veramente particolari. Qui sotto è possibile visionare la foto della statuina.

Lo scorso anno, durante il corso di maggio, arrivò la notizia dell'inizio dei preordini dei Funko Pop di Jujutsu Kaisen. Al modico prezzo di 12$ (circa 10 euro), la collezione presentava tutti i protagonisti principali della serie tv anime.

A giugno di quest'anno, prima del debutto ufficiale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, la Funko ha svelato una seconda ondata di Pop, basato sul popolare franchise. Fra le figure più importanti di questa collezione abbiamo un'esclusiva Anime AAA Glow Itadori (Divergent Fist) e una di Panda floccata.

Non solo, in esclusiva è disponibile anche un mini zaino di Gojo, al prezzo di 69$. Tutti i prodotti possono essere facilmente preordinabili dal sito di Entertainment Earth.

Sul sito BoxLunch è disponibile al preordine un meraviglioso Funko Pop di Ryomen Sukuna, al prezzo di 15,90$ accedendo a questo link. La particolarità di questo pezzo da collezione è che il Re delle Maledizioni si strappa la camicia ed è pronto al combattimento!



Siete in hype per questa nuova collezione originale di Funko Pop? Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen è disponibile per intero su Crunchyroll, anche doppiato in lingua italiana!