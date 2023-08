Jujutsu Kaisen 2, arriva una nuova opening: ecco la sigla per l'Incidente di Shibuya

L'entusiasmante ritorno dell'anime di Jujutsu Kaisen è coinciso con l'adattamento dell'Hidden Inventory Arc, una saga ambientata nel passato che esplora i giorni scolastici di Satoru Gojo, l'amicizia con Suguru Geto e la rivalità con l'assassino Toji Fushiguro. Ora che questa parte sta per giungere a conclusione, MAPPA prenderà una svolta.

La fine dell'arco del passato di Gojo porta Jujutsu Kaisen 2 ad affrontare una lunga pausa. Prima dei nuovi episodi, infatti, la produzione di Studio MAPPA trasmetterà ben due puntate speciali riassuntive degli eventi del film anime Jujutsu Kaisen 0. Dopo, sarà la volta dell'Incidente di Shibuya.

L'Hidden Inventory Arc è giunto alla conclusione e con sé porterà l'attuale sigla d'apertura. I fan di Jujutsu Kaisen 2 saluteranno la sigla di apertura "Ao no Sumika" di Tatsuya Kitani per dare il benvenuto a un nuovo tema. La opening di Jujutsu Kaisen 2 per l'Incidente di Shibuya farà il suo debutto con il sesto episodio dell'anime, ma è già stata presentata in anteprima.

Gli episodi dell'arco dell'Incidente di Shibuya verranno aperti da "SPECIALZ", un brano eseguito dalla rock band giapponese King Gnu. Non è la prima volta che questo gruppo lavora a Jujutsu Kaisen. King Gnu ha infatti contribuito al film Jujutsu Kaisen 0 realizzando sia la ending che alcune canzoni all'interno del film. Al momento la clip non è stata trapelata, ma potete trovare una breve presentazione del nuovo brano.