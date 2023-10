Jujutsu Kaisen 2, arrivano le prime immagini dell'episodio 13: la lotta fra Yuji e Choso

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per raggiungere il suo epilogo. La serie ha affrontato due archi narrativi che hanno saputo tenere gli spettatori incollati allo schermo, con la saga del Passato di Gojo e dell'Incidente di Shibuya, ma è tempo di salutare l'anime.

In vista dell'uscita prevista per oggi, Studio MAPPA ha rilasciato delle immagini che anticipa ciò che vedrà il pubblico nel tredicesimo episodio. La serie sta per concludersi con una battaglia molto attesa dai fan, che vede al centro il protagonista Yuji Itadori.

Le immagini rilasciate dalla nota casa d'animazione di Jujutsu Kaisen possono essere visionate in calce all'articolo. In questi screen del tredicesimo episodio, Yuji sta lottando contro la sua nemesi Choso. E' la prima volta che vediamo i due faccia a faccia e la curiosità del pubblico è alle stelle: cosa succederà e chi vincerà?

Come sempre, Crunchyroll offre la serie con i sottotitoli in italiano e la nuova puntata di Jujutsu Kaisen verrà resa disponibile sulla piattaforma streaming in questione dopo la messa in onda giapponese. Per i più curiosi, è disponibile il video promo del tredicesimo episodio di Jujutsu Kaisen. La promo in questione svela velatamente cosa dovranno aspettarsi i fan della serie anime nella puntata.

Nell'episodio precedente abbiamo visto come protagonista Kento Nanami e alcuni doppiatori di Jujutsu Kaisen hanno reagito al suo debutto in scena. Lo stregone ha finalmente sfoggiato tutta la sua potenza e ha mandato in visibilio gli spettatori, tutto merito dell'eccezionale animazione dello Studio MAPPA e della cura che sta impiegando per rendere la serie anime indimenticabile. E voi, cosa ne pensate di questi recenti episodi?