Jujutsu Kaisen 2: in arrivo una visual e un trailer per l'arco dell'incidente di Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è al momento in pausa fino al prossimo 31 agosto, ciò significa che i fan dovranno attendere ancora un po' prima di vedere i propri beniamini in azione. Le prossime puntate saranno essenziali per il continuo dell'opera, con l'attesissimo Incidente di Shibuya.

Si torna finalmente nel presente, dopo aver visto il passato tormentato fra Satoru Gojo e Suguru Geto e aver compreso molto di più della loro storia in comune. Non solo, l'arco della Morte prematura, anche detto dell'Inventario Nascosto, ci ha presentato il personaggio di Toji Fushiguro , padre di Megumi.

Adesso che ci stiamo per spostare su un nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen, la serie ha bisogno di un nuovo poster promozionale per l'arco narrativo dedicato all'Incidente di Shibuya. Lo Studio MAPPA ha rivelato che una visual e un nuovo trailer verranno mostrati ai fan il 24 agosto.

Ufficialmente, l'arco sull'Incidente di Shibuya debutterà a fine mese e sarà la sesta saga dell'opera di Gege Akutami . Dal momento che bisognerà attendere ancora un po' per i nuovi episodi, ecco tre anime simili a Jujutsu Kaisen che potrete vedere prima del 31 agosto, quale momento migliore se non questo per recuperare nuove serie televisive!

I lettori del manga già sapranno bene cosa potranno vedere in questo nuovo capitolo, tuttavia gli spettatori dell'anime devono sapere assolutamente che secondo gli addetti al lavoro l'arco di Shibuya di Jujutsu Kaisen sarà spettacolare ! Per questo motivo, se gli episodi dedicati all'Inventario Nascosto e le grandiose animazioni dedicate ai momenti più iconici di Satoru Gojo vi hanno stupito, aspettate di vedere queste nuove puntate!