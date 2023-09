Jujutsu Kaisen 2: ecco un primo assaggio dell'episodio 10, Yuji torna in scena!

Oggi, giovedì 28 settembre, sta per debuttare il decimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Per questo motivo, lo Studio MAPPA ha voluto rendere disponibili alcune immagini di questa puntata che in parte anticipano ciò che gli spettatori vedranno.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta affrontanto l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya che, come attestano alcuni dei lettori del manga originale di Gege Akutami, è una delle saghe più importanti dell'intera serie.

Lo Studio MAPPA ha concesso alcune immagini tratte dal decimo episodio, dal titolo "Pandemonium". Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere la puntata più buia di tutto Jujutsu Kaisen. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Satoru Gojo con quello che sembra essere Suguru Geto.

Kenjaku è pronto a sigillare Gojo. L'episodio nove di Jujutsu Kasein ha stupito i fan a tal punto che anche il creatore Gege Akutami è intervenuto per dire la sua. L'autore ha commentato una delle scene, secondo la sua personale opinione, meglio riuscite dallo Studio MAPPA.

L'episodio dieci non si concentrerà solo su Gojo e "Geto", ma anche sul protagonista Yuji Itadori e Nanami. Pare che anche a loro toccherà combattere e ne vedranno delle belle. Come si evolverà la serie d'ora in poi? Non ci resta che guardare questa puntata.

E' disponibile anche una breve promo dedicata all'episodio dieci di Jujutsu Kaisen.