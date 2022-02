Jujutsu Kaisen 2, l'autore commenta l'annuncio della seconda stagione

Da quando la prima stagione si è conclusa lo scorso inverno, l'ipotesi che avrebbero continuato con una seconda stagione era da considerarsi certa, visto il grande successo del debutto. Ma abbiamo avuto una grande sorpresa, perché il franchise ha continuato con un film nuovo di zecca che copriva invece la serie speciale prequel Jujutsu Kaisen 0.

Ora il cerchio si è chiuso, dato che una seconda stagione dell'anime è stata finalmente confermata essere in lavorazione. Mentre ci sono ancora molti dettagli tenuti vaghi, è stato confermato che la nuova stagione sarà prodotta ancora una volta da Studio MAPPA ed è attualmente prevista per un'uscita nel 2023.

Ci sarà un po' da aspettare, purtroppo, ma lo stesso creatore della serie Gege Akutami sta spingendo per la nuova stagione non solo con un nuovo sketch, ma anche con il seguente commento: "Stanno facendo una stagione 2 per la serie TV anime~~! Grazie mille per tutto!!! A tutti i lettori, spettatori e persone coinvolte!!!" Trovate l'annuncio ufficiale di Jujutsu Kaisen 2 qui.

Potrebbero non esserci ancora molti dettagli concreti per Jujutsu Kaisen 2, ma ci sono già alcuni indizi importanti su cosa aspettarsi. La seconda stagione riprenderà dagli eventi della prima, in cui si diceva che Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki avrebbero ottenuto nuove promozioni per i combattimenti a venire.

Il prossimo arco è il più grande della serie, e il manga sta ancora esplorando tutte le sue conseguenze con i suoi capitoli più recenti. Ma la decisione di realizzare un film prima della seconda stagione, potrebbe anche significare che il film di Jujutsu Kaisen 0 è ancora più importante per i fan per godersi quello che verrà.

Jujutsu Kaisen 0 potrebbe anche essere ambientato nel passato della serie, ma ci sono alcuni semi importanti piantati che daranno i loro frutti nella stagione 2. Speriamo che il film arrivi anche qui in Italia. Ma cosa ne pensate? Siete eccitati di vedere l'anime tornare presto con una nuova stagione? Cosa sperate di vedere nei nuovi episodi? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su MANGA Plus.