Jujutsu Kaisen 2, l'autore elogia l'adattamento: ' È un modello da seguire per tutti!'

Con la Seconda Stagione di Jujutsu Kaisen abbiamo scoperto perché Geto diventerà un Villain nel flashback e, con la conclusione di questa fase ed il conseguente ritorno al presente, l'autore del manga, Gege Akutami, ha deciso di condividere la sua opinione sull'adattamento con un tweet.

Il flashback su Satoru Gojo e Suguru Geto è giunto alla fine dopo 5 settimane e con l'episodio 6 torneremo al presente, nel 2018. In questi giorni il creatore di Jujutsu Kaisen ha deciso di dire la propria sul lavoro fatto da Studio MAPPA.

"È stato tutto creato con una cura così maniacale...se la seconda stagione si fosse dedicata solo al flashback, non avrei dubitato un secondo a dare l'okay! Non posso credere che vedremo anche l'arco dell'Incidente di Shibuya dopo tutto questo! Volevo un attimo interrompere il mio lavoro per dire la mia: consiglio veramente la visione di questi primi 5 episodi a chiunque voglia cimentarsi nella creazione di anime o manga!", queste le parole di Akutami su Twitter.

E voi cosa ne pensatei? Credete veramente che questo adattamento sia un esempio da seguire per i futuri mangaka e studi d'animazione? Fatecelo sapere con un commento. in occasione del suo debutto, non perdetevi l'opening del nuovo arco di Jujutsu Kaisen: Incidente di Shibuya.