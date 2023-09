Jujutsu Kaisen 2: l'autore Gege Akutami rinnova i complimenti a MAPPA

La stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha dato il via all'arco narrativo dell'incidente di Shibuya negli ultimi episodi dell'anime, e il creatore dietro tutto questo ha condiviso alcuni elogi per il primo combattimento dell'arco narrativo di Mahito per come è andato a finire!

Prima che l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya inizi per intero nell'anime, c'erano alcuni punti in sospeso che dovevano essere risolti mentre Suguru Geto e Mahito andavano avanti con i loro misteriosi piani per Satoru Gojo. È stato poi rivelato che avevano ottenuto segretamente informazioni da Mechamaru, e questo ha lanciato una nuova enorme lotta mentre Mechamaru faceva del suo meglio per sopravvivere.

Jujutsu Kaisen Stagione 2 Episodio 7 presentava la seconda metà del combattimento tra Mahito e Mechamaru poiché entrambi usavano abilità selvagge per sopravvivere alla lotta per l'incidente di Shibuya in vista. Mentre l'episodio continuava, tuttavia, era chiaro quanto fossero davvero sbilanciate le loro abilità mentre Mechamaru faceva del suo meglio per uscirne vivo.

È stata una tale dimostrazione che il creatore della serie Jujutsu Kaisen, Gege Akutami , ha effettivamente condiviso alcuni elogi per il modo in cui le abilità di Mahito funzionavano nel combattimento, e ha persino elogiato il modo in cui avrebbe dovuto mostrarle in quel modo nel manga!

Il creatore della serie Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha rivelato la sua reazione all'episodio 7 della seconda stagione con quanto segue (condiviso da @soukatsu_ su X): "Grazie per l'episodio 7 della seconda stagione! Lo conosciamo tutti come 'Circo Itano', ma per quanto riguarda la mia generazione, sono più familiare con i tempi di [Yasushi] Muraki-san. È stato uno spasso vedere Mahito correre in giro e trasformarsi in così tanti animali diversi!!! Avrei dovuto inventare questo nel manga... è così bello!!! P.S. Anche Kusakabe è stato fantastico perché le sue azioni si alzano sempre ogni volta che parla grazie alla voce di [Shinichiro] Miki-san". Se al creatore è piaciuto questo combattimento, il prossimo sarà ancora più ricco di Mahito!

Jujutsu Kaisen ha anticipato ciò che accadrà nell'arco dell'incidente di Shibuya della seconda stagione: "A partire dal 31 ottobre, un sipario viene improvvisamente abbassato intorno alla stazione di Shibuya, che è molto frequentata nel giorno di Halloween. Un gran numero di civili rimane intrappolato... e i civili iniziano a chiedere di Satoru Gojo. Per minimizzare i danni, le alte sfere decidono di gestire Shibuya facendo lavorare Gojo da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni preparano trappole e aspettano l'arrivo di Gojo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dalla tenda. Subito dopo inizia una battaglia di maledizioni senza precedenti, mentre stregoni e maledizioni convergono a Shibuya".