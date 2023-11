Jujutsu Kaisen 2: l'avversario più difficile per Sukuna in uno sketch di Akutami

Ryomen Sukuna ha pochi avversari, visto la sua innata potenza, ma c'è un personaggio che gli ha dato particolare filo da torcere nelle ultime puntate di Jujutsu Kaisen. Data la messa in onda dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, l'autore Gege Akutami ha voluto regalare ai fan un'illustrazione speciale del nemico del Re delle Maledizioni.

Attenzione agli spoiler sulle ultime puntate di Jujutsu Kaisen, dal prossimo paragrafo spiegheremo cosa succederà negli episodi 16, 17 e 18 della seconda stagione di JJK.

In un recente combattimento, Megumi Fushiguro ha dovuto lottare con tutte le forze. Ha sfoggiato la sua "carta vincente" ed ha evocato una creatura conosciuta come Mahoraga (anche se nell'anime di Jujutsu Kaisen è stata chiamata Makora).

Mahoraga è lo Shikigami più potente di Megumi, in quanto è capace di rigenerarsi da quasi tutte le ferite. Tuttavia, è così sensazionale che il giovane stregone non può controllare questa creatura una volta evocata, com'è stato visto nell'arco dell'incidente di Shibuya. Alla fine, l'incontro con Sukuna l'ha portato a ritrarsi, ma il Re delle Maledizioni ha trovato in lui uno sfidante decisamente temibile.

Gege Akutami ha voluto ritrarre proprio il potente Shikigami in una delle sue illustrazioni, che vi lasciamo in calce all'articolo. Mentre Sukuna combatteva contro Mahoraga, gran parte di Shibuya è stata rasa al suolo ed è stato il povero Yuji Itadori a subire le conseguenze peggiori sulla propria pelle.