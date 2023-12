Jujutsu Kaisen 2 cambia la opening: le modifiche sono struggenti

Il mondo di Jujutsu Kaisen, nel corso della seconda stagione e dell'arco narrativo di Shibuya, ha subito numerose perdite dolorose. Con questo improvviso cambio di tono dell'opera creata da Gege Akutami, anche la sigla iniziale dell'anime è cambiata. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo: di seguito ci saranno degli spoiler su JJK2, attenzione!

Mancano solo pochi episodi al tanto atteso finale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen e, per rispecchiare gli oscuri eventi che attanagliano Shibuya, il tema di apertura dell'anime è stato modificato per adattarsi al tono più cupo della storia.

Il brano "SpecialZ" della band King Gnu è il nuovo tema di apertura di Jujutsu Kaisen per l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya. In realtà, al contrario degli ultimi episodi di della serie, la canzone ha un tono decisamente vivace. Il singolo si fonde in modo ironico con la narrazione ed è già apparso in sottofondo in alcune delle scene più incisive di JJK: prima di tutto durante il devastante scontro tra Sukuna e Mahoraga in Jujutsu Kaisen e successivamente nella scena del crollo mentale di Yuji Itadori.

L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen ha portato dei cambiamenti significativi nel mondo degli stregoni. A partire da Suguru Geto, che è riuscito a intrappolare Gojo nel Regno della Prigione senza troppo problemi, gli ultimi episodi hanno lasciato gli spettatori sbalorditi con la morte di personaggi chiave come Kento Nanami e Nobara Kugisaki, lasciando Yuji del tutto traumatizzato. Fortunatamente, però, con l'uscita dell'episodio 20 di Jujutsu Kaisen i fan hanno visto il ritorno di Todo, uno degli studenti più talentuosi della Tokyo Metropolitan Jujutsu High.