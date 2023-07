Jujutsu Kaisen 2 celebra la nuova uscita con un'illustrazione di Gojo!

Con l'uscita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, avvenuta pochissimi giorni fa, la produzione intende festeggiare il grande traguardo con i propri fan attraverso la pubblicazione di una nuova illustrazione che vede raffigurato proprio Gojo, il mentore del nostro protagonista Yuji Itadori.

Immagini, opening ed ending di Jujutsu Kaisen 2 sono stati resi disponibili dopo il lancio del sequel, disponibile ovunque sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Gli spettatori sono tornati indietro nel tempo, scoprendo il passato di uno dei protagonisti più apprezzati dell'opera. Sono stati pubblicati al momento 23 episodi, ma non sono state rivelati maggiori informazioni riguardo a delle puntate speciali oppure OAV.

La nuova stagione dell'anime tratto dal manga originale di Gege Akutami affronterà per i primi episodi gli archi narrativi Hidden Inventory e successivamente il Premature Death: questi capitoli raccontano dettagliatamente il passato di Gojo, essenziali per lo svolgimento dell'intera storia.

Proprio per questo motivo, Satoru Gojo è stato scelto per essere il protagonista del nuovo poster promozionale della seconda stagione e verrà inserito come copertina dei nuovi DVD e Bluray di Jujutsu Kaisen, disponibili all'estero. I fan sono rimasti estasiati da questa sorpresa ed è stata enormemente apprezzata!

Gli episodi riassuntivi e la pausa fanno pensare ad un problema di produzione per Jujutsu Kaisen 2, in quanto la nuova stagione vedrà due episodi che faranno da sintesi dell'opera dopo la conclusione del primo arco narrativo e successivamente una breve pausa.