Jujutsu Kaisen 2, chi è Tengen e perché la sua figura è così importante?

Fra i personaggi introdotti nella prima parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che corrisponde all'arco narrativo del Passato di Gojo, è stato presentato al pubblico il misterioso maestro Tengen, legato in qualche modo ad Amanai. Ma chi è esattamente?

Tengen è uno stregone la cui potente tecnica maledetta gli conferisce l'immortalità, il che spiega come sia riuscito a vivere per oltre 1.200 anni. Ha il compito di posizionare e mantenere tutte le barriere che proteggono entrambi gli istituti degli stregoni in Giappone, ossia quelle di Tokyo e di Kyoto.

Tuttavia, deve affrontare un grosso inconveniente: la sua tecnica maledetta è così potente che deve essere resettata quando Tengen raggiunge una certa età. Se ciò non avviene, la tecnica cercherà di impossessarsi del suo corpo, mettendo potenzialmente in pericolo il mondo.

Per evitare questo scenario, Tengen deve fondersi con un Ventre del Fluido Astrale, una persona compatibile con la sua essenza che gli permetta di rimanere umano. Nel 2006, questa persona è stata la giovane Riko Amanai. Dopo che Toji ha ucciso Riko, Tengen non è riuscito a completare la fusione. Attualmente, è più simile ad una maledizione che ad un essere umano, rendendolo vulnerabile ai poteri di Kenjaku in Jujutsu Kaisen.

Dopo gli eventi dell'incidente di Shibuya, il leggendario stregone è diventato l'elemento chiave del piano di Kenjaku in Jujutsu Kaisen, il cui obiettivo finale è far evolvere gli umani fondendoli tutti con Tengen, che ora è onnipresente.