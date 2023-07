Jujutsu Kaisen 2 chiarisce: rifiuta l'AI, ma l'animazione resta eccezionale

Jujutsu Kaisen dopo l'uscita della seconda stagione è sulla bocca di tutti, che siano fan o semplici spettatori, e ultimamente la serie ha suscitato alcune discussioni accese su Twitter. Al momento l'anime ha terminato di raccontare al meglio il passato in comune fra Gojo e Geto.

L'autore Akutami ha lodato le animazioni della stagione 2 di Jujutsu Kaisen, definendo il miglioramento che sta avendo la serie, attraverso l'utilizzo di scene anche in 3D, essenziale per il progresso del genere.

Al momento è andato virale un video di un appassionato dell'animazione giapponese che analizza la nuova stagione di Jujutsu Kaisen. Nonostante la grande qualità dell'anime, lo studio MAPPA è stato estremamente veloce a far uscire la serie, dunque è stato ipotizzato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare l'opera.

In realtà, l'utilizzo dell'AI non è stato adoperato per velocizzare i tempi di realizzazione della serie, bensì per evitare che in alcun modo gli spettatori abbiano crisi epilettiche, anche conosciuto come Test di Harding, con un processo chiamato Ghosting.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato il regista di Castlevania Samuel Deats, che ha spiegato ai fan che l'utilizzo del ghosting nelle serie anime non è classificabile come AI, in quanto è una tecnica utilizzata per superare il test di Harding ed esiste ancor prima dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

L'episodio 2x04 di Jujutsu Kaisen ha inserito una scena post-crediti estremamente importante per la trama della serie, per questo motivo è meglio che tu non te la perda in alcun modo.