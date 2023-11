Jujutsu Kaisen 2: la commovente performance del doppiatore di Yuji per la scena del crollo

Si continua a combattere a Shibuya nel mondo di Jujutsu Kaisen. Nell'ultima puntata mandata in onda, Yuji Itadori ha avuto un vero crollo emotivo dopo aver visto, sotto i propri occhi qualcosa di orrido: un video in cui Junya Enoki, doppiatore del protagonista interpreta questa scena è diventata virale. Attenzione agli spoiler dell'episodio 17.

Nelle scorse puntate abbiamo visto il potentissimo Ryomen Sukuna tornare in vita nel corpo del povero Yuji con l'unico obiettivo di commettere un enorme massacro. Nell'episodio 17 di Jujutsu Kaisen, il nostro protagonista ha ripreso coscienza e, alla vista della strage attuata dal Re delle Maledizioni, è rimasto estremamente traumatizzato.

Per Junya Enoki, che come accennavamo prima è il doppiatore di Yuji Itadori, è stato sicuramente difficile interpretare tutte le emozioni che provava il personaggio in quel momento ma è riuscito a stupire chiunque, dalla troupe lì presente a tutti i fan sui social media.

La pagina ufficiale di Jujutsu Kaisen su X (Twitter) ha pubblicato un breve filmato che mette a confronto la performance di Junya Enoki con l'iconica scena di Yuji Itadori. Il doppiatore, per immedesimarsi al meglio nel personaggio, si è piegato sulle ginocchia e ha urlato con grande intensità. Alla fine, il risultato è stato eccellente.

Quali altre performance riserveranno per noi Junya Enoki e i suoi colleghi? Non ci resta che attendere l'uscita dell'episodio 18 di Jujutsu Kaisen 2, in arrivo domani!