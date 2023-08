Jujutsu Kaisen 2: disponibile l'episodio riepilogo prima del nuovo arco

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ufficialmente pronta a mostrate i nuovi episodi dedicato all'arco dell'incidente di Shibuya. Crunchyroll ha recentemente pubblicato una puntata speciale che riassume gli eventi del film Jujutsu Kaisen 0 e della prima parte di JJK 2.

Jujutsu Kaisen 2 è fra i preferiti del pubblico secondo una statistica delle televisioni giapponesi ei risultati sono davvero interessanti. Dopotutto, i recenti episodi che hanno visto approfondire il passato fra Satoru Gojo e Suguru Geto sono stati estremamente avvincenti e anche animati alla perfezione, tutto merito della collaborazione fra l'autore dell'opera originale Gege Akutami e lo Studio MAPPA .

Il 31 agosto Jujutsu Kaisen 2 tornerà con l'arco dell'incidente di Shibuya e sarà un momento molto atteso per i fan, dal momento che i lettori del manga sanno bene che esso è uno dei momenti più importanti di tutta la storia e non vedono l'ora di poterselo godere anche animato.

Per chi avesse bisogno di fare una ricapitolazione accurata degli eventi di Jujutsu Kaisen 0 e dell'arco narrativo della Morte Prematura presente nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, questo episodio speciale offerto dal canale YouTube ufficiale di Crunchyroll dalla durata delle classiche puntate di JJK è perfetto per riordinare le idee.

Il 24 agosto Jujutsu Kaisen mostrerà il trailer e il poster ufficiale del nuovo arco narrativo e sarà interessante, per chi non è in pari con il manga ma anche per chi l'ha già letto per intero, vedere di cosa tratterà e come sarà la nuova animazione ora che l'attenzione tornerà su Yuji e sui suoi compagni.