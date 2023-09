Jujutsu Kaisen 2: disponibile la promo dell'episodio 10, si torna a combattere!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta affrontando l'attesissimo arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Dopo ciò che è accaduto nel precedente episodio, adesso i fan sono spaventati e curiosi allo stesso tempo di sapere ciò che succederà dopo. Adesso il focus della serie tornerà su Yuji Itadori e gli altri personaggi principali.

Il recente episodio nove di Jujutsu Kaisen ha stupito chiunque, sia in modo positivo che in negativo, a tal punto che anche il creatore Gege Akutami è intervenuto per dire la sua su questa puntata ricca di azione e di drammaticità.

Com'è stato ampiamente dimostrato nella serie, lo stregone Satoru Gojo è dotato di poteri strepitosi che lo rendono a mani basse il personaggio più potente di Jujutsu Kaisen. Dopo aver sconfitto tre potenti cattivi e aver mandato anche uno di loro KO, sembrava che nulla potesse scalfirlo.

O almeno, questo fino a quando non è comparso Kenjaku, anche lui fra gli antagonisti più temibili di Jujutsu Kaisen. Si è presentato con il corpo del defunto Suguru Geto, morto per mano di Gojo, e questo ha enormemente destabilizzato lo stregone.

In una scena estremamente commovente nell'ultima parte dell'episodio 9, la scena che più di tutte aspettavano i lettori di Jujutsu Kaisen, Gojo è rimasto sconcertato nel vedere Geto in carne ed ossa. Questo momento, altrettanto commovente nel manga scritto e disegnato da Gege Akutami, è stato reso impeccabile dagli animatori di MAPPA.

Il video promozionale dell'episodio 10 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha mostrato alcuni particolari importanti. Potremo vedere alcuni importanti colpi di scena nelle prossime puntate e non ci resta che attendere domani, giovedì 28 settembre, per il decimo episodio.