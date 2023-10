Jujutsu Kaisen 2, disponibile la promo dell'episodio 12: è l'ora di Nobara

Questo giovedì arriverà il dodicesimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Negli scorsi episodi abbiamo visto Gojo restare intrappolato nel Regno della Prigione da quello che sembra essere Suguru Geto e Toji FUshiguro riprendere vita dopo che lo abbiamo visto morire proprio per mano di Gojo nel precedente arco narrativo.

Agli stregoni di Jujutsu Kaisen attendono tanti altri pericoli, come ai fan attendono tanti altri momenti drammatici. E' finalmente disponibile il video promozionale del dodicesimo episodio e mostra parzialmente cosa vedremo in questa puntata.

La serie animata ha dato il via all'enorme ondata di combattimenti che i fan vedranno durante l'arco dell'incidente di Shibuya. Il noto video mostra che non solo vedremo di più riguardo il nostro protagonista, Yuji Itadori, ma darà molto peso anche i combattimenti di altri personaggi come Nobara Kugisaki.

Ovviamente, i fan non attendono altro che scoprire cosa accadrà in questa nuova puntata, dal titolo "Blunt Knife", ossia "Coltello smussato". Ricordiamo che gli episodi possono essere visti su Crunchyroll, così come la prima stagione della serie e il film prequel Jujutsu Kaisen 0.

Riguardo a questo episodio, il doppiatore di Yuji Itadori ha dato tutto se stesso per una scena molto importante e le foto sono state rese pubbliche sui social. Attenzione ai possibili spoiler! Vi rimandiamo alla reazione dei fan dell'episodio 11 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che ha stupito gli spettatori per il ritorno di un personaggio molto particolare.