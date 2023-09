Jujutsu Kaisen 2: disponibile la promo per l'episodio 9, Gojo torna in scena!

La seconda stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen sta attraversando una delle saghe più significative della propria storia. L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya è essenziale per comprendere cosa avverrà successivamente della serie.

In vista del debutto dell'episodio nove della seconda stagione, il canale ufficiale della Toho Animation, la casa di produzione di Jujutsu Kaisen, ha pubblicato un interessante video promo riguardo ciò che vedremo nella prossima puntata.

Il creatore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha elogiato il lavoro dello Studio MAPPA per il grande lavoro svolto negli ultimi episodi. La qualità delle recenti saghe è altissima e anche i fan sono estremamente entusiasti vedere i propri beniamini del manga prendere vita in quest'eccelso adattamento.

L'uscita del nono episodio di Jujutsu Kaisen è previsto per oggi, giovedì 21 settembre, e s'intitola "Shibuya Incident – ​​Gate, Open". Crunchyroll si sta occupando di pubblicare la serie in contemporanea all'uscita in Giappone.

L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya sta mostrando numerosi personaggi prendere parte a dei combattimenti mozzafiato. Potrebbe essere difficile tenere nota di tutte le battaglie che stanno affrontando i nostri protagonisti, per questo motivo è stata creata una mappa interattiva per l'incidente di Shibuya di JJK dai creatori della serie per tracciare tutti i movimenti e i combattimenti che stanno avvenendo.