Jujutsu Kaisen 2, disponibili le prime immagini dell'episodio 12: Nobara entra in scena

Al momento la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta affrontando l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, una saga che è destinata ad avere un impatto estremamente importante per l'intera opera. Com'è possibile vedere nel manga originale, creato da Gege Akutami, ancora oggi la storia soffre per quello che è successo in questa grave guerra.

La scorsa volta abbiamo analizzato il motivo per il quale l'arco narrativo di Shibuya costituisce un evento importante per Jujutsu Kaisen, da cui è difficile prescindere. Gli spettatori dovranno aspettare di vedere gli ultimi episodi per comprendere la vera influenza che questa saga ha in tutta la serie.

Tornando a noi, oggi uscirà il 12esimo episodio di Jujutsu Kaisen e, in vista di ciò, lo Studio MAPPA ha rilasciato diverse immagini che ci svelano alcune delle scene che vedremo in questa nuova puntata, dal nome "Blunt Knife" ossia Coltello Affilato.

Le quattro immagini rivelano quali combattenti saranno i protagonisti di questo episodio: Yuji appare piuttosto combattuto in una delle scene. D'altro canto, Nobara si sta preparando a combattere, come anticipano i chiodi attorno a lei in uno degli screencap, così come Nanami Kento.

In vista del dodicesimo episodio di Jujutsu Kaisen è disponibile un video promozionale che mostra, in parte, ciò che vedremo in questa nuova puntata. E voi, siete pronti a vedere Yuji, Kento Nanami e Nobara in azione?