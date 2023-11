Jujutsu Kaisen 2, il doppiatore di Nanami avverte i fan: non perdete l'episodio 18

Oggi, giovedì 23 novembre, sarebbe dovuto andare in onda il nuovo episodio di Jujutsu Kaisen ma è stato posticipato di una giornata. Prima di questa notizia, il doppiatore di Kento Nanami ha intimato i fan di guardare assolutamente la puntata 2x18 una volta uscita. Ecco le sue parole.

Kento Nanami è stato protagonista di diversi episodi della seconda stagione dell'anime e i fan hanno finalmente potuto assaporare la potenza di questo personaggio. Come mostra la preview dell'episodio 2x18 di Jujutsu Kaisen, lo stregone della Jujutsu Tech tornerà di nuovo in scena.

In vista della nuova uscita Kenjiro Tsuda, il doppiatore di Nanami, ha chiesto ai suoi follower di seguire questa puntata: "Domani, 23 novembre, sarà la data di trasmissione di Jujutsu Kaisen in Giappone. A tutti i fan di Nanami e JJK, per favore sosteneteci", e successivamente continua: "Sono commosso dal fatto che Jujutsu Kaisen e Nanami siano amati in tutto il Giappone e nel mondo...".

E' la prima volta che il doppiatore lascia un messaggio simile ai suoi fan, per questo motivo molti di loro stanno già temendo il peggio per Nanami. Come accennavamo precedentemente, l'episodio 18 di Jujutsu Kaisen ha subito un ritardo. Per questo motivo, l'uscita di questa nuova puntata non è più previsto per il giorno 23, come affermato da Tsuda e dal solito calendario di JJK, bensì per venerdì 24 novembre.