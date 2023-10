Jujutsu Kaisen 2: i doppiatori parlano della lotta di Yuji contro Choso

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha finalmente mostrato l'attesissima lotta di Yuji Itadori contro Choso. Questa battaglia era stata promessa tempo addietro agli spettatori della serie e finalmente, con il tredicesimo episodio, i fan hanno potuto godersi questo confronto al meglio.

Ovviamente, non era solo il pubblico ad attendere con ansia la lotta di Yuji contro Choso. I doppiatori della serie anime di Jujutsu Kaisen hanno dimostrato di essere anche a loro volta dei fan dell'opera di Gege Akutami e, per questo motivo, non sono mancati alcuni commenti riguardo il nuovo episodio.

In particolare, il doppiatore di Yuji Itadori alias Junya Enoki ha rivelato che questa battaglia non lascerà nessuno con l'amaro in bocca. Sui social, ha scritto: "Da qui in poi, la lotta de "l'Incidente di Shibuya" diventa ancora più brutale. Voglio dirvi che è qui che inizia il divertimento. Anche per chi si è divertito finora, ci saranno sviluppi che muoveranno ancora di più le vostre emozioni, quindi continuate a guardare."

Anche la voce di Choso, Daisuke Namikawa, si è espresso circa Jujutsu Kaisen e il suo personaggio. Quest'antagonista ha debuttato da poco nella storia di JJK, tuttavia i fan l'hanno immediatamente adorato. Le parole circa il ruolo del suo personaggio sono state: "Se dovessi paragonarlo a un compagno di classe, sarebbe come uno studente trasferito prepotente e misterioso. Vorresti parlargli, ma è difficile parlare con lui (lol). È difficile avvicinarlo."

Precedentemente alcuni doppiatori hanno espresso il loro parere circa Kento Nanami in Jujutsu Kaisen. Lo stregone in questione è stato protagonista del precedente episodio e ha visto un grande apprezzamento da parte del pubblico. In particolare, queste scene realizzate da MAPPA per Jujutsu Kaisen mostrano tutta la sua potenza.