Jujutsu Kaisen 2, un easter egg dell'episodio 17 è a tema... Studio MAPPA!

I numeri parlano chiaro, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen è la più vista dal pubblico. Ma non tutti potrebbero aver notato un Easter Egg molto particolare. Ecco cos'ha raccontato un animatore dell'episodio 17.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Jujutsu Kaisen è stato interamente animato dallo Studio MAPPA, conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita a titoli come Attack on Titan, Vinland Saga, Chainsaw Man e tanti altri. Anche se nelle ultime settimane MAPPA è stato al centro di alcune controversie che hanno fatto infuriare animatori e molti utenti del web, è innegabile che sia una delle case d'animazioni migliori del Giappone.

L'attenzione che questi animatori donano ai loro lavori è strabiliante: è possibile notarlo proprio con Jujutsu Kaisen 2 e la qualità dell'animazione. Uno dei collaboratori di Studio MAPPA ha confermato questo fatto, rivelando un'aggiunta particolare che ha donato nell'episodio 17 della seconda stagione di JJK.

L'animatore HoneHone ha affermato, con un post su Twitter/X, che si è lasciato ispirare dall'ufficio dello Studio MAPPA per realizzare l'ultima puntata in uscita di JJK: "Ecco un piccolo aneddoto, o meglio uno scherzo interiore", ha condiviso Hone, con un video allegato. "L'edificio che verrà distrutto in questo frame esiste realmente a Shibuya, ma poiché non sono riuscito a trovare la planimetria o le foto dei suoi interni, ho demolito l'ufficio di MAPPA perché aveva le dimensioni adatte. L'accoglienza dello staff è stata pazzesca."