Jujutsu Kaisen 2, l'episodio 19 rinviato? Non per tutti, ecco quando uscirà

Anche questa settimana il nuovo episodio di Jujutsu Kaisen tarderà ad arrivare. L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya è vicino all'epilogo. Lo Studio MAPPA ha annunciato che recentemente c'è stato un cambio di palinsesto, per cui le prossime puntate usciranno con un giorno di ritardo. Ecco l'annuncio.

Pochissimi minuti fa le pagine social ufficiali dell'anime di Jujutsu Kaisen hanno annunciato che i prossimi episodi usciranno con un giorno di ritardo in Giappone. Per cui, l'episodio 19 uscirà non più giovedì 30 novembre, bensì venerdì 1 dicembre, e sarà così per gli altri venerdì che arriveranno.

In ogni caso si tratta di una problematica che riguarda solamente il Giappone, poiché per quanto riguarda Crunchyroll e più in generale la messa in onda dell'episodio delle reti estere e attraverso servizi di streaming non ci sono cambiamenti. Per questo motivo, aspettatevi come sempre la prossima puntata oggi, giovedì 30 novembre.

Ciò che fa riflettere è che Jujutsu Kaisen 2 ha subito lo stesso ritardo una settimana fa per la messa in onda dell'episodio 18. C'è stato solo un cambio di palinsesto oppure ci sono altri problemi in corso per JJK? Com'è stato rivelato da un'indagine svolta nella regione di Kanto, in Giappone, Jujutsu Kaisen 2 è stato quasi un flop, non rientrando nei dieci titoli anime più seguiti della scorsa settimana. Che sia calata l'attenzione del pubblico?