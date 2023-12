Jujutsu Kaisen 2, l'episodio 20 mostra la fragilità mentale di Yuji

Se l’arco di Shibuya era ciò che i fan di Jujutsu Kaisen aspettavano di più, va sottolineato come non tutti gli spettatori erano pronti alla drammaticità dell’evento. Yuji Itadori ha assistito inerme allo stravolgimento della sua esistenza, e il ventesimo episodio ha mostrato la sua totale fragilità mentale. Attenzione a possibili spoiler.

La morte di Kento Nanami è stata un colpo enorme per il protagonista, e assistere alla disfatta della compagna Nobara per mano del terrificante Mahito, Maledizione di grado speciale che potremmo definire come la manifestazione dell’odio provato dal genere umano, è stato determinante per farlo crollare definitivamente. Quasi paralizzato dalle perdite appena vissute, Yuji rischia di venire ucciso da Mahito, ed è solo grazie al tempestivo intervento di Todo che riesce a salvarsi dall’assalto.

MAPPA ha saputo rappresentare al meglio le condizioni di Yuji, mostrandolo cupo, avvolto dalla tristezza e da un alone di negatività, che non ha nulla a che vedere con i graffi e le ferite da cui sgorga sangue sul volto. Yuji sta soffrendo, e gli si legge negli occhi, fissi in un punto a terra mentre riflette e cerca di metabolizzare quanto è appena accaduto. Fortunatamente, un altro studente cerca di rassicurarlo, dato che attraverso la sua tecnica maledetta potrebbe riuscire a salvare Nobara.

Nonostante la sua mente sia altrove e abbia ormai perso la lucidità e l’equilibrio necessari per intraprendere un combattimento, Yuji si alza per dare una mano a Todo contro Mahito, in una delle battaglie più spettacolari delle serie e meglio realizzate da MAPPA. Prima di lasciarci, ricordiamo che per celebrare il nuovo arco narrativo a Shibuya sono già iniziati i festeggiamenti per Capodanno, e aspettiamo le vostre opinioni sull’episodio 2x20 di Jujutsu Kaisen nella sezione commenti.