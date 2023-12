Jujutsu Kaisen 2, l'episodio 20 è un tributo al potere dell'animazione

Lo scorso episodio Jujutsu Kaisen 2 ci ha riservato un addio struggente. Uno dei personaggi più amati, Nobara, è caduta per mano di Mahito, lasciando Yuji privo di mezzi per combattere da solo un dolore quasi impossibile da tradurre a parole. Ma, nella puntata 2x20, oltre al solito dinamismo estetico, c'è spazio anche per una catarsi immensa.

Diretto da Yuuji Tokuno, che ha curato anche la stesura degli storyboard, il 20º episodio di Jujutsu Kaisen 2 ha tutto quello che un fan di Gege Akutami – e dell'animazione in generale – può desiderare. Si parte con un tributo estremamente emotivo a Nobara, capace di toccare tutte le note giuste per come omaggia la personalità strabordante della ragazza e, soprattutto, perché la esalta in relazione al personaggio che più sta soffrendo per la sua scomparsa: Itadori.

È lui che necessita di essere “salvato”, sia emotivamente che fisicamente. Ecco allora che vediamo intervenire il suo brother Todo, forse l'unico personaggio che in questo momento può concedergli un attimo di pace e risollevarlo dal baratro in cui sta sprofondando. Ed è proprio qui che l'episodio 2x20 di Jujutsu Kaisen inizia a volare, trovando la sua dimensione – come tipico di questa stagione – nello spettacolo dei corpi-in-movimento.

Lo scontro a tre che vede affrontarsi i due stregoni con il mefistofelico Mahito entra di diritto nel Gotha dei combattimenti dei battle shōnen. Non solo per la spettacolarità di fondo – che appare ormai quasi scontata, se non addirittura dovuta – ma in particolare per la varietà stilistica che ancora una volta gli animatori di Jujutsu Kaisen riescono, incredibilmente, a proporci.