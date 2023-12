Jujutsu Kaisen 2, l'episodio 21 mostra il vero, brutale aspetto di Sukuna: lo avete visto?

Gli ultimi episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen sono più intensi che mai, con combattimenti a non finire nel quartiere di Shibuya. Nella puntata 21 dell'anime, lo staff di Studio MAPPA ha aggiunto una chicca molto interessante riguardante Sukuna. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo noi di Everyeye, ma attenzione agli spoiler su Jujutsu Kaisen.

Si tratta di un easter egg non presente (almeno in parte) nel manga e che riguarda la vera forma di Sukuna. Avendo trascorso la maggior parte del suo tempo all'interno del corpo di Yuji Itadori, gli spettatori non avevano mai visto il vero corpo dello spirito maledetto. Persino i lettori del manga originale, scritto da Gege Akutami, hanno scoperto la vera forma di Sukuna solo pochi capitoli fa, durante l'arco narrativo del "Culling Game".

I fan del manga, dunque, immaginavano che sarebbe passato del tempo prima di vedere il vero aspetto fisico di Ryomen Sukuna in Jujutsu Kaisen sullo schermo, ma non è stato affatto così. Infatti, nell'episodio 21 è stato mostrato un piccolo spoiler di com'era lo spirito maledetto quando era uno stregone ancora in vita. Vi lasciamo la clip in questione in calce a questa notizia.

L‘animazione di transizione dell'espansione di dominio di Ryomen Sukuna ha mostrato diverse rappresentazioni astratte, tra le quali il team di animazione ha inserito furtivamente un'anteprima della vera forma del Re delle Maledizioni dal manga. I fan sui social sono più che entusiasti: non dovranno aspettare anni prima di vedere il reale aspetto dello spirito maledetto sul piccolo schermo!