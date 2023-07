Jujutsu Kaisen 2: l'episodio 3 mostra la tecnica dell'infinito blu di Gojo

Dopo un po' di tempo lontano dalla TV, i fan di “Jujutsu Kaisen” sono stati finalmente soddisfatti con l'emergere della tanto attesa tecnica maledetta dell'infinito blu di Gojo Satoru.

Da tempo, i fan attendevano di vedere Gojo, uno dei personaggi più potenti dell'universo di "Jujutsu Kaisen", utilizzare questa potente tecnica. L'attesa è finita oggi, quando il terzo episodio ha messo Gojo di fronte a Toji, il padre di Megumi. Infatti se il secondo episodio di Jujutsu Kaisen 2 aveva mostrato i limiti del giovane Gojo, in questa nuova puntata emerge tutta la sua potenza latente di stregone.

L'intensa strategia messa in atto da Toji ha colto Gojo di sorpresa, portandolo a capire che quella non era una normale sfida ma una battaglia per la vita o la morte. In un momento di disperazione, Gojo ha tirato fuori la sua famigerata tecnica dell'infinito blu dimostrando di essere veramente un avversario temibile.

Per coloro che non hanno familiarità con questa tecnica, Gojo spiega che l'infinito blu gli permette di manipolare la sua abilità Limitless e creare un vuoto. Essenzialmente, questa tecnica fa sì che Gojo amplifichi la quantità di energia maledetta che sta usando attraverso Limitless, creando una sorta di vuoto. Simile a un enorme magnete, l'infinito blu genera una sfera che attrae e distrugge tutto ciò che gli si avvicina.

Man mano che l'energia impiegata nella tecnica aumenta, il colore blu diventa più intenso, e Gojo diventa in grado di fare a pezzi interi edifici in pochi istanti e far saltare in aria anche gli avversari più potenti. Tutto però ha origine dal suo potere e se volete una spiegazione sul potere dell’infinito di Gojo nell’universo di Jujutsu Kaisen più semplice ed esaustiva, leggete questo articolo.

Per chiunque non abbia ancora visto questo episodio, "Jujutsu Kaisen 2” è disponibile in streaming su Crunchyroll, offrendo un'esperienza visiva mozzafiato e avvincente.

La tecnica maledetta dell'infinito blu di Gojo ha certamente superato le aspettative dei fan, offrendo un'azione e uno spettacolo visivo eccezionali. La serie continua a dimostrarsi un must per gli amanti dell'animazione giapponese, mantenendo alta la tensione e il coinvolgimento degli spettatori. La comunità di "Jujutsu Kaisen" non vede l'ora di seguire gli sviluppi della trama e di scoprire cosa riserva il futuro per i carismatici personaggi di questa avvincente storia maledetta.