Jujutsu Kaisen 2 esalta Yuji Itadori nella nuova sigla finale!

Jujutsu Kaisen si sta preparando per l'attesissimo arco narrativo dell'Incidente di Shibuya per la seconda stagione quest'estate, e l'anime ha condiviso alcune nuove fantastiche illustrazioni per Yuji Itadori per l'uscita della sua nuova sigla finale!

Jujutsu Kaisen è tornato dopo essersi preso qualche settimana di pausa all'inizio di questa estate per prepararsi all'arco narrativo dell'incidente di Shibuya della serie manga originale di Gege Akutami . Questo arco narrativo presenta alcune delle battaglie più grandi del manga fino ad oggi, e l'anime ha ora iniziato questo arco per intero con gli ultimi episodi dell'anime. E con questo arco narrativo arriva una nuova serie di temi di apertura e di chiusura.

Jujutsu Kaisen ha pubblicato la sua nuova ending insieme all'uscita dell'episodio 6 dell'anime. Intitolato "more than words", il nuovo tema finale è eseguito da hitsujibungaku e presenta uno sguardo più rilassato di Yuji e degli altri personaggi che camminano per Shibuya. È in netto contrasto con tutto ciò che vedremo in ogni episodio da qui in poi.

A sottolineare la sequenza del tema finale con la sua prossima uscita fisica in Giappone è la nuova copertina del singolo "more than words" con Yuji Itadori al centro. Le immagini sono davvero eccezionali e i fan di Yuji saranno sicuramente entusiasti.

Il tweet cita: "[Annunciati i dettagli del brano "more than words"] Rivelata la nuova illustrazione per l'interno del brano "more than words"! È stata rivelata la nuova illustrazione utilizzata per l'interno del CD digipak di "more than words" in uscita il 27 settembre! L'illustrazione raffigura #YujiItadori, che ricorda l'ultima scena del film finale dell'anime. Il brano è già disponibile per il pre-ordine.".

Ora è il momento perfetto per mettersi al passo con la stagione 2 di Jujutsu Kaisen poiché il nuovo episodio dell'anime si è concluso con i primi passi ufficiali nell'arco dell'incidente di Shibuya stesso . Ci saranno tantissime nuove battaglie e enormi cambiamenti verso lo status quo in arrivo nei prossimi mesi, quindi puoi dare un'occhiata a ogni nuovo episodio dell'anime non appena esce con Crunchyroll.

"A partire dal 31 ottobre, un sipario viene improvvisamente abbassato attorno alla stazione di Shibuya, affollata nel giorno di Halloween . Un gran numero di civili sono intrappolati... e i civili iniziano a chiedere di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scelgono per gestire Shibuya facendo lavorare Gojo lì da solo. Geto, Mahito e altri maledizioni preparano trappole e aspettano mentre Gojo arriva. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dalla tenda. Una battaglia di maledizioni senza precedenti inizia subito dopo stregoni e maledizioni convergono a Shibuya."