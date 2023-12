Jujutsu Kaisen 2, la fantasiosa scena di Todo potrebbe essere la migliore dell'anime!

A sorpresa, Aoi Todo è tornato per aiutare Yuji Itadori nell'impegnativa guerra di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Lo stregone del terzo anno della Kyoto Metropolitan Jujutsu High è stato protagonista di svariate scene divertenti e fantasiose, ma una in particolare potrebbe essere la migliore della serie.

Nell'episodio 21 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, la battaglia contro Mahito è giunta al culmine dopo che Aoi Todo si è unito a Yuji Itadori. Tuttavia, in un colpo di scena lo stregone della Kyoto Jujutsu High si ritrova senza una mano dopo un attacco a sorpresa dello spirito maledetto, impedendogli di utilizzare la sua Tecnica Maledetta Boogie Woogie.

Successivamente, però, Todo sorprende Mahito, immaginando di combatterlo con facilità in compagnia della sua idol preferita, Takada-chan. Lui e la popstar, vestiti con gli stessi abiti alla marinara, cantano un brano originale e fanno squadra per un attacco finale. Alla fine, svela di aver sfruttato l'elemento sorpresa per colpire Mahito e utilizzare la sua tecnica per un'ultima volta. Trovate la clip in questione in calce a questa notizia.



La scena è fresca e divertente, ma soprattutto ben animata. Il regista di quest'episodio dell'anime di Jujutsu Kaisen ha voluto omaggiare il manga di Gege Akutami aggiungendo delle scene fedeli alla sua opera. Inoltre, ha cercato di rendere la puntata quanto più fantasiosa e dinamica possibile, allontanandosi dai toni drammatici degli scorsi episodi.