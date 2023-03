Jujutsu Kaisen 2: è il momento di Gojo e Geto da giovani nei character design ufficiali

Ci sono premesse ottime per Jujutsu Kaisen 2, la seconda stagione della serie che sarà sempre animata da Studio MAPPA e che vedrà la luce nuovamente sugli schermi televisivi giapponesi e in streaming nel corso del 2023. Stavolta lo scenario cambierà molto, come si deduce già dalle prime key visual e illustrazioni trapelate finora.

Con l'Anime Japan 2023 in arrivo, MAPPA si sta preparando per rivelare altre informazioni su Jujutsu Kaisen stagione 2. Il 25 marzo sarà una data importante quindi per il pubblico, ma intanto sono state pubblicate due illustrazioni dedicate a due dei personaggi che saranno pivotali nella prima fase dei prossimi episodi. I protagonisti del primo cour di Jujutsu Kaisen stagione 2 si mostrano in due key visual. Ecco il character design ufficiale di Gojo Satoru e Suguru Geto, il primo nell'immagine di sinistra su sfondo azzurro, con gli occhiali da sole e ancora senza benda, con i capelli più abbassati, e il secondo su sfondo giallo, con gli abiti scolastici e la divisa da monaco, quando era ancora studente e non il cattivo conosciuto oggi.

Suguru Geto e Satoru Gojo sono due personaggi importanti dell'anime e manga di Jujutsu Kaisen. Suguru Geto è uno dei principali antagonisti della serie: in passato, era un amico di Satoru Gojo e insieme facevano parte della stessa squadra di stregoni all'accademia di Tokyo. Tuttavia, a causa di alcune divergenze ideologiche, Geto si è allontanato da Gojo e ha formato una setta di stregoni e maledizioni con un obiettivo che ancora non è ben chiaro. Satoru Gojo invece è lo stregone più forte di tutta la serie di Jujutsu Kaisen e ormai si è fatto conoscere bene nella prima stagione. Siete contenti per questo ritorno?