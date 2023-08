Jujutsu Kaisen 2: Gojo saluta le amicizie del passato in una nostalgica illustrazione

L'anime di Jujutsu Kaisen sta per completare il primo dei due archi narrativi raccontati la Stagione 2. La serie prodotta da Studio MAPPA sta per tornare al presente, ma prima è tempo dei saluti. Gojo abbraccia le amicizie del passato in una nostalgica illustrazione.

In Jujutsu Kaisen 2x04 Gojo ha sconfitto Toji Fushiguro confermando il suo status di Stregone più forte. Affrontata la morte, Satoru ha intuito i segreti delle tecniche del suo Clan, ma purtroppo troppo tardi per Rei Amanai.

L'arco narrativo dell'Hidden Inventory ha già espresso il suo meglio e la fine di questa saga è dietro l'angolo. Il villain principale è stato sconfitto, ma prima di perire ha affidato la figlia di suo figlio a colui che lo ha ucciso. La promo ufficiale di Jujutsu Kaisen 2x05 anticipa il finale dell'arco del passato di Satoru Gojo, che sta per tornare al presente.

Prima degli eventi dell'Incidente di Shibuya, Satoru Gojo saluta i suoi amici del passato nell'artwork che potete ammirare in calce all'articolo. Gojo, al fianco di Suguru Geto e Shoko Ieiri, sorride al passato e ai tempi scolastici per prepararsi già alla sua prossima lotta. E voi preferite questo trio, oppure la squadra di Yuji in Jujutsu Kaisen che tornerà a combattere nella seconda parte della Stagione 2?