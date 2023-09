Jujutsu Kaisen 2: la Guerra di Shibuya è giustificabile? Ecco perché sì

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen con l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya era una delle serie più attese del 2023. Questa saga mostra degli eventi estremamente importanti per l'intera opera che hanno ancora ripercussioni nel manga. Questa grande guerra, tuttavia, potrebbe avere delle motivazioni importanti.

I principali antagonisti dell'incidente di Shibuya sono Jogo, lo spirito maledetto che deriva dalla paura umana dei vulcani, Dagon dalla paura dei disastri naturali dovuti all'oceano, Hanami da quella delle foreste e Mahito dalla paura stessa degli umani nei confronti della sua stessa specie.

Tutte queste fobie non esisterebbero senza i non-stregoni e proprio per lo stesso motivo questi quattro sono così potenti, poiché alimentati da delle paure comuni a tutti gli uomini. Il loro obiettivo in Jujutsu Kaisen è quello di sradicare completamente il mondo dagli esseri umani.

Ciò che intendono fare queste maledizioni è a tutti gli effetti "sostituire" gli umani e prendere il loro posto nella società. Ciò che li allontana dal loro obiettivo è il più potente degli stregoni, ossia Satoru Gojo. Per questo motivo si alleano con Kenjaku, ora nel corpo di Suguru Geto, per imprigionare il loro nemico nel Regno della Prigione.

Mahito, Jogo, Hanami e Dagon sono molto più intelligenti dei loro simili ma, nonostante ciò, non possono reprimere la loro vera natura, ossia uccidere. Le maledizioni, nel mondo di Jujutsu Kaisen, nascono per questo e questi quattro rappresentano la violenza in persona. Per quanto possano cercare di reprimere il loro essere, non possono evitare di fare ciò per cui sono nati. Per questo motivo anche loro, come gli esseri umani, dovrebbero poter vivere in un mondo pensato apposta per loro.