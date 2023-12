Jujutsu Kaisen 2, 'Hulk spacca': l'easter egg nascosto da MAPPA

Negli ultimi giorni è cresciuto il dibattito, nato da un post dell'utente VIN KZUII (@kzuii) su Twitter-X, sulla possibile comparazione del celebre scontro tra Loki e Hulk nell'Universo Cinematografico Marvel con una scena di Jujutsu Kaisen 2 in cui Mahito colpisce ripetutamente il protagonista Yuji al suolo.

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dall’uscita del primo film degli Avengers, la sequenza appena descritta - che proviene proprio dalla prima pellicola sui Vendicatori - continua ad occupare un posto speciale nel cuore di milioni di appassionati dell’Universo Marvel.

La discussione nata in rete vede nel confronto tra Yuji vs Mahito e Hulk vs Loki un paragone abbastanza ingeneroso. Il legame tra la fanbase di Jujutsu Kaisen e il protagonista è noto da tempo, cosa che ha spinto molti appassionati a difendere il giovane stregone.

Un utente ha accusato il creatore della serie, Gege Akutami, di riservare a Yuji un trattamento simile a quello riservato a Guts di Berserk, comparando le perdite emotive che entrambi i personaggi hanno dovuto affrontare.

Come detto in precedenza, l’affetto che lega i fan a Yuji è comprensibile considerando gli eventi tragici dell’arco narrativo di Shibuya che hanno caratterizzato la seconda parte della stagione 2 dell'anime, la cui conclusione è programmata per il 28 dicembre. Nonostante la recente diffusione di voci riguardanti una possibile terza stagione, lo studio di animazione MAPPA non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

È invece previsto il rilascio, nel febbraio 2024, di un nuovo videogioco PvP dal titolo Jujutsu Kaisen: Cursed Clash. Stando alle prime indiscrezioni, all’interno del videogame saranno inclusi scenari chiave della trama dell’anime, oltre che contenuti tratti dal manga prequel, Jujutsu Kaisen 0. Per coloro che desiderano giocare al videogioco ma non risiedono in Giappone, la data di uscita è fissata per il 2 febbraio su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Che ne pensate di questo paragone? Avevate notato anche voi delle somiglianze? Fatecelo sapere nei commenti.