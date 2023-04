Jujutsu Kaisen 2, hype dai doppiatori di Gojo e Yuji: ci sarà quell'arco narrativo

È iniziata la stagione primaverile 2023 degli anime, con tanti titoli che erano attesissimi dai vari appassionati di tutto il mondo. Demon Slayer, Oshi no Ko, Dr. Stone e altri sono già nel mirino, ma c'è qualcuno che volge lo sguardo alla stagione successiva, quella che ospiterà la prima parte di Jujutsu Kaisen stagione 2.

Dopo una prima stagione sensazionale e un film Jujutsu Kaisen 0 che ha fatto ottimi incassi non soltanto in Giappone ma anche nel resto del mondo, è il momento di andare avanti con la trama. Chi ha letto il manga già sa a cosa si andrà incontro, mentre i fan dell'anime sanno che la prima fase sarà denominata "Arco dell'inventario nascosto". Il trailer con Gojo e Geto da giovani ha già fatto capire quale sarà l'attenzionato principale. Ed è proprio il doppiatore di Gojo che inizia a far crescere l'hype per Jujutsu Kaisen stagione 2.

"Le registrazioni sono già cominciate e io controllo sempre le scene paragonandole al manga. Questa volta, l'ammontare di contenuti è incrementato rispetto al manga. Sarò contento se i fan del manga possano godere la regia migliorata dell'anime. Non soltanto le battaglie, ma anche le altre parti degli episodi saranno sgargianti. Tenete duro fino a luglio". Queste le parole di Yuichi Nakamura all'Anime Japan 2023, che poi sono state seguite da quelle del doppiatore di Yuji, Junya Enoki.

"L'avrete notato mentre guardavate il trailer di Jujutsu Kaisen 2, ma tutto lo staff sta lavorando duro. Non ci sarà soltanto l'arco dell'inventario nascosto e della morte prematura, ma verrà adattato anche l'arco dell'incidente di Shibuya. Non penso di poter dire molto, ma gli archi sono molto interessanti e zeppi di battaglie, quindi attendete per queste scene d'azione iconiche di Jujutsu Kaisen."

Anche il doppiatore quindi conferma la presenza dell'arco di Shibuya, uno di quelli più attesi dai lettori del manga. Jujutsu Kaisen 2 debutterà a luglio 2023 e sarà sicuramente uno dei più acclamati.