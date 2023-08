Jujutsu Kaisen 2: l'ultima immagine di Gojo e Geto prima dell'Incidente di Shibuya

Per i suoi primi cinque episodi, la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha portato gli spettatori a vivere un flashback che ha ripercorso la storia di Satoru Gojo, l'amicizia con Suguru Geto e l'allontanamento finale dello Stregone che diventa un villain. Prima della prossima saga, ecco un'ultima immagine di Gojo e Geto felici e uniti.

L'Hidden Inventory Arc di Jujutsu Kaisen 2 ha convinto. La storia di come Satoru Gojo è diventato il più forte, il combattimento con Toji Fushiguro, ma soprattutto il cambiamento di Suguru Geto hanno entusiasmato e sorpreso il pubblico. Jujutsu Kaisen 2x06 si è già mostrato in un promo, ma l'episodio non arriverà presto. Arrivato alla fine del suo primo arco narrativo, Jujutsu Kaisen 2 è entrato in pausa.

La serie anime di Studio MAPPA tornerà al presente, dove il trio composto da Yuji, Megumi e Nobara tornerà a sfidare altre Maledizioni e ad affrontare nuovi pericoli. Prima di procedere, Gojo e Geto si salutano per un'ultima volta.

La cover page di Newtype Magazine è dedicata ai giovani Gojo e Geto, migliori amici che si fidano ciecamente l'uno dell'altro. I bei tempi sono tuttavia andati. Come abbiamo già potuto assistere, Suguru Geto è diventato il pericolo numero uno per la società umana di Non Stregoni e presto dovrà scontrarsi con l'ex amico Satoru Gojo. Le loro strade si sono divise, ma nell'immagine sono ancora affiatati e sorridenti.