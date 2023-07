È il grande giorno di Jujutsu Kaisen 2! Immagini, opening ed ending dalla premiere

Da pochissime ore la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente fatto il suo debutto su Crunchyroll, portando gli spettatori indietro nel tempo per rivivere l'Hidden Inventory Arc, anche conosciuto come arco del passato di Satoru Gojo.

Il team di Studio MAPPA festeggia l'uscita della premiere di Jujutsu Kaisen 2, trasmessa in simulcast streaming sul palinsesto di Crunchyroll. Dalla messa in onda del primo episodio sono arrivate delle stills che hanno catturato l'attenzione di chi ancora non ha potuto fare ritorno nel mondo dark shonen degli Stregoni di Gege Akutami. Le immagini che trovate in calce all'articolo possiamo vedere un giovane Gojo impegnato con gli anni del liceo, circondato dai compagni di classe, come Suguru Geto e altri che i fan della serie sicuramente riconosceranno. Ambientato nell'anno 2006, questo arco narrativo del passato porterà a scoprire la storia nascosta di Gojo e Geto, due migliori amici, nonché Stregoni più forti, che si affronteranno nel presente.

Insieme alle immagini della premiere, sul canale YouTube ufficiale di TOHO Animations sono state pubblicate le clip delle sigle di apertura e chiusura di Jujutsu Kaisen Stagione 2. L'opening è "Ao no Sumika" di Tatsuya Kitani, mentre l'ending è "Akari" di Soushi Sakiyama. Non è ancora noto se con l'inizio dell'arco di Shibuya cambieranno le sigle di Jujutsu Kaisen 2. E voi vi siete già immersi in questa Stagione 2 di Jujutsu Kaisen?