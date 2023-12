Jujutsu Kaisen 2, uno dei più importanti doppiatori si ferma: svelato il motivo

C'è una pessima notizia per i fan di Jujutsu Kaisen: uno dei doppiatori principali dell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya, Junichi Suwabe, che presta la voce alla sua controparte malvagia Ryomen Sukuna, ha annunciato una breve pausa dalle registrazioni per motivi di salute.

Il doppiatore ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un "piccolo intervento chirurgico" ma si augura di tornare al più presto per registrare le ultime puntate della seconda stagione di Jujutsu Kaisen: "Al momento, non ho alcun problema con il mio lavoro o la vita quotidiana (mangio, bevo, faccio esercizio, ecc.), ma il mio medico mi ha raccomandato comunque di occuparmi subito del mio problema di salute con questo intervento chirurgico. Non è una malattia", così Suwabe ha rassicurato i fan sui social.

I fan di Jujutsu Kaisen riconosceranno Junichi Suwabe per aver doppiato il potentissimo Ryomen Sukuna, ma non è l'unica serie anime a cui il doppiatore ha prestato la propria voce. Infatti, Suwabe ha lavorato a tantissimi personaggi importanti dell'animazione nipponica, come Shota Aizawa di My Hero Academia, Yami Sukehiro di Black Clover e Oda Sakunosuke di Bungo Stray Dogs, solo per citarne alcuni.

"Sono passati quasi 30 anni da quando ho iniziato a lavorare come doppiatore." spiega Suwabe sui social, mentre parla della pausa che dovrà prendersi nelle prossime settimane. "Tuttavia, invece di annoiarmi, il mio lavoro è diventato sempre più interessante con il passare degli anni. Voglio ancora fare del mio meglio! Dopo tante riflessioni, sono giunto alla conclusione che dovrei eliminare qualsiasi motivo di preoccupazione per la mia salute, non importa quanto piccola, e ho deciso di prendere questa pausa temporanea. Farò del mio meglio per riprendermi dopo l'intervento in modo da poter tornare al lavoro il prima possibile!"