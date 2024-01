Jujutsu Kaisen 2, l'incidente di Shibuya è stato l'arco più bello dell'anime?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha portato sul piccolo schermo l'attesissimo arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, che ha posto il mondo degli stregoni di fronte ad una guerra contro i temibili Spiriti Maledetti di Grado Speciale. Questa saga ha avuto numerosi momenti ricci di azione e drammaticità, ma l'hype attorno ad essa è giustificato?

L'arco narrativo ha avuto una serie di alti e bassi significativi. Tralasciando i numerosi problemi legati allo Studio MAPPA e alle pessime condizioni di lavoro in cui si sono trovati i suoi dipendenti, si è verificato un passaggio costante da episodi caratterizzati dall'animazione eccellente di Jujutsu Kaisen, che ha stupito gli spettatori, ad altre puntate che hanno lasciato i fan con l'amaro in bocca.

L'episodio 14 di Jujutsu Kaisen 2 è stato così disprezzato che il regista è stato costretto a chiedere esplicitamente scusa per la puntata, affermando che vivrà "come l'animatore che ha rovinato un capolavoro". Tuttavia, si tratta di un'unica puntata che non ha saputo raggiungere le aspettative del pubblico. Andando avanti nella seconda stagione, la qualità media è aumentata sempre di più.

Una delle animazioni più complesse dell'episodio 20 di Jujutsu Kaisen 2 è stata portata in vita da un adolescente e i social sono letteralmente impazziti dopo questa notizia. L'altissima qualità della puntata ha fatto in modo che la community pretendesse sempre di più dagli animatori di MAPPA: fortunatamente, l'episodio 21 di Jujutsu Kaisen 2, in cui veniva mostrata la divertente ma avvincente lotta di Yuji e Todo contro Mahito, è stata a dir poco esplosivo.

Eppure, nonostante questi grandi traguardi, alcuni fan restano convinti che la saga di Shibuya si sia conclusa troppo velocemente. Numerosi personaggi hanno avuto il loro momento per brillare ma, molto spesso, quest'ultimo è durato troppo poco. Molti altri non avranno una seconda opportunità di diventare protagonisti di un combattimento, poiché sono stati brutalmente (e precocemente) uccisi. In ogni caso, l'arco narrativo di Shibuya di Jujutsu Kaisen merita senza dubbio di essere visto da ogni fan degli anime.