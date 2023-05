Jujutsu Kaisen 2: l'Incidente di Shibuya comincia in anteprima nei nuovi character design

Come ci si attendeva, al MAPPA Stage 2023 è arrivato un nuovo, epico trailer per Jujutsu Kaisen Stagione 2. L'anime prodotto da Studio MAPPA è pronto per il ritorno nel palinsesto estivo e dei character design inediti anticipano i tempi.

Nelle ultime settimane continuano a trapelare materiali promozionali per l'imminente ritorno dell'adattamento dell'opera di Gege Akutami, come queste immagini di Jujutsu Kaisen dedicate a Gojo e Fushiguro.

Nel corso del recente evento tenuto dallo studio d'animazione principe degli ultimi anni è arrivato un assaggio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. I prossimi episodi dell'anime porteranno gli spettatori a vivere gli eventi dell'Incidente di Shibuya, in cui il trio composto da Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki entreranno nel pieno dell'azione. Per pubblicizzare questa nuova saga sono stati pubblicati dei character design per i suddetti, oltre che per gli studenti del secondo anno del Tokyo Metropolitan Curse Technical College Panda, Toge Inumaki e Maki Zenin, e per gli Stregoni Satoru Gojo e Kento Nanami.

Prima dell'Incidente di Shibuya, tuttavia, i fan andranno incontro al racconto dell'arco del passato di Gojo. Questa prima parte di stagione andrà indietro nel tempo per coprire alcune lacune della prima stagione dell'anime e del lungometraggio animato Jujutsu Kaisen 0.