Jujutsu Kaisen 2: le lodi dell'autore sul combattimento fra Geto e Toji

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha visto recentemente concludersi l'arco dell'Inventario Nascosto con l'episodio quattro. Il prossimo episodio è previsto per giovedì 3 agosto, ma intanto il creatore originale del manga non ha potuto non complimentarsi apertamente con lo Studio MAPPA!

Il combattimento tra Suguru Geto e Toji Fushiguro è uno dei momenti più importanti del manga, durante l'arco narrativo che affronta una missione molto importante di Geto e Satoru Gojo assieme alla Jujutsu Tech del passato.

Dopo aver fatto la sua mossa per eliminare Gojo e sorprendentemente uccidere Riko prima della fine dell'episodio precedente, l'episodio 2x04 di Jujutsu Kaisen ha visto Toji combattere contro Geto, gli unici ancora rimasti in piedi.

Questo combattimento è stato ulteriormente approfondito rispetto al manga e il creatore originale della serie di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha pubblicato un post su Twitter, che potete vedere a fine articolo, per complimentarsi con il team dello Studio MAPPA per il grande lavoro svolto.

L'autore ringrazia tutti i collaboratori dietro la realizzazione della battaglia, affermando "In qualche modo hanno ampliato la direzione e l'ambientazione della battaglia in base al mio feedback, in cui io ero tipo 'Per il combattimento all'interno delle Tombe dei Corridoi Stellari, fino a quando non arrivi alla radice dell'albero dovrebbe andare bene!! Sorprendente!!'. Sono sicuro che il Drago Arcobaleno sia piaciuto allo staff."

Con tanto di piccoli disegni di Geto e il Drago Arcobaleno, Akutami ha poi continuato: "In realtà non sono così esperto, quindi tendo a parlare molto più di regia o delle animazioni più importanti, ma ci sono molti processi e ruoli coinvolti nell'animazione, come la fotografia, gli sfondi, il suono e molti altri processi difficilissimi svolti da un sacco di persone! Quindi, grazie a tutti!"