Jujutsu Kaisen 2, si chiama Makora o Mahoraga? La scelta dell'anime fa discutere

Il diciassettesimo episodio di Jujutsu Kaisen Stagione 2 è uno dei migliori della serie, ma la puntata non ha solamente estasiato gli appassionati della serie anime. In seguito alla trasmissione di quest'ultima fatica di Studio MAPPA è sorto un dubbio nel fandom. Il villain che appare in Jujutsu Kaisen 2 si chiama Makora o Mahoraga?

Attenzione, di seguito troverete numerosi spoiler circa gli ultimi avvenimenti di Jujutsu Kaisen 2, per cui se ancora non avete guardato l'episodio 17 vi consigliamo di non proseguire la lettura.

In seguito alla lotta tra Yuji e Choso, Sukuna è tornato libero in circolazione. Il Re delle Maledizioni ha già mietuto le prime vittime, tra cui Jogo, il potente nemico che da solo era stato in grado di affrontare Nanami, Maki e Naobito Zenin.

Sukuna brilla anche in Jujutsu Kaisen 2x17, dove lo vediamo battere un nuovo avversario. Parliamo dello scontro con quello che i lettori del manga conoscevano con il nome di Mahoraga. Ma per quale motivo la produzione di Studio MAPPA ha sostituito il suo nome con Makora? C'è una ragione ben precisa dietro questa scelta.

Mahoraga è il più potente degli Shikigami della Tecnica delle Dieci Ombre, conosciuto anche con il nome di Generale Divino del Precetto Eretico della Spada a Otto Else. Il suo nome deriva dalla lingua sanscrita, ossia quella ufficiale indiana, nonché tra le più antiche lingue indoeuropee. Mahoraga è dunque il nome corretto del personaggio, mentre Makora è la pronuncia fonetica in giapponese del suo nome. Non è la prima volta che la fonetica e lo scritto giapponese divergono. Altro caso clamoroso è quello della corretta pronuncia tra Luffy e Rufy in ONE PIECE.