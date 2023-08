Jujutsu Kaisen 2: MAPPA stravolge il design di Choso nell'arco di Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per lanciare un nuovo arco narrativo, fondamentale nella storia di Yuji. Gli eventi riguardanti l’incidente di Shibuya stanno per approdare sulle televisioni giapponesi, ma prima del ritorno della serie lo staff di MAPPA ha rivelato un cambiamento di design ad un villain incontrato nella prima stagione.

Dopo i cinque episodi volti ad esplorare il passato di Satoru Gojo e del suo amico e compagno Suguro Geto, impegnati in una missione altamente rischiosa per via del coinvolgimento di Toji Fushiguro, il 31 agosto 2023 lo studio MAPPA tornerà con l’inizio dell’arco dell’incidente di Shibuya. Insieme a Yuji, Nobara, Megumi e Gojo a fare il suo ritorno sarà anche Choso, antagonista in possesso di una grande energia maledetta, e conosciuto durante l’arco dei Quadri della Morte.

Nonostante i suoi fratelli abbiano subito una sonora sconfitta dai protagonisti, Choso è rimasto nell’ombra, ad elaborare strategie e piani al fianco di Mahito e Suguro Geto, che torneranno a ricoprire un ruolo importante anche nella nuova avventura. Tuttavia, lo staff di MAPPA ha apportato modifiche piuttosto evidenti al design di Choso, come potete vedere nelle immagini comparative riportate in fondo alla pagina.

Quella che era inizialmente una linea orizzontale che attraversava il volto di Choso da zigomo a zigomo, si è trasformata in una linea più sottile, tagliata verticalmente da due linee che attraversano gli occhi. Si potrebbe trattare di un cambiamento dovuto all’utilizzo del Flowing Red Scale, vista la sua influenza sul marchio di sangue presente sul viso dell’utilizzatore. E voi cosa ne pensate di questo cambiamento al design di Choso? Credete sia un miglioramento rispetto al design della prima stagione? Fatecelo sapere nei commenti.

