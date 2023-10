Jujutsu Kaisen 2: il messaggio del doppiatore di Kento Nanami spaventa i fan

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è entrata nel vivo dell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya, uno degli archi più importanti e drammatici della serie.

Qualche giorno fa, il doppiatore di Nanami Kenjiro Tsuda ha pubblicato un post su X che ha spaventato i fan. Il messaggio recita: "Grazie per aver guardato Jujutsu Kaisen, grazie per aver supportato Nanami Kento". Il post suona come un addio, e ha fatto pensare ai fan che Nanami possa morire nell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya.

Chi ha letto il manga di Gege Akutami sa già quale destino attende Nanami. Il messaggio di Kenjiro Tsuda ha aumentato l'ansia dei fan che stanno guardando solo l'anime, i quali sono in attesa di vedere cosa succederà a Nanami nei prossimi episodi dell'incidente di Shibuya, l'arco più importante di Jujutsu Kaisen 2.

Per chi non fosse in pari con la serie, è possibile recuperare tutto Jujutsu Kaisen 2 in streaming su Chrunchyroll. Di seguito vi lasciamo una breve sinossi dell'opera: "Yuji Itadori è uno studente del liceo che vive a Sendai con suo nonno. Un giorno, si imbatte in un gruppo di esorcisti che stanno combattendo un demone malvagio. Yuji interviene e, per proteggere i suoi amici, ingerisce il dito di Sukuna, diventando così l'ospite del demone stesso. Yuji viene salvato da Satoru Gojo, lo stregone più potente del mondo, il quale lo porta all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo e lo introduce alla vita degli stregoni".