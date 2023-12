Jujutsu Kaisen 2: QUELLA morte trova nell'anime la sua dimensione definitiva

Buona parte dei motivi alla base del successo delle grandi saghe degli anime (o manga) shōnen risiede nella figura del villain. Se il “cattivo” è magnetico, accattivante, sia per le brutalità a cui cede, sia per l'impatto che le sue azioni hanno sulla narrazione, il racconto acquisisce mordente. Come è stato il caso di Mahito in Jujutsu Kaisen 2.

Seppure il personaggio non sia la maledizione più pericolosa dell'arco dell'incidente di Shibuya, dal momento che la mente dietro al piano di distruzione urbana è a tutti gli effetti Kenjaku, nessuno può mettere in dubbio che il cuore pulsionale del racconto sia rappresentato proprio da Mahito. È da lui che passano alcune delle sequenze più folgoranti e drammatiche di Jujutsu Kaisen 2, ed è al personaggio che vanno ricondotti gli atti più impuri (almeno agli occhi dei fan) di tutto l'arco narrativo. D'altronde è Mahito a mettere la parola fine sulla vita di Nanami e Nobara, ponendosi come l'avversario di riferimento per il protagonista, cioè quale il personaggio da esorcizzare a tutti i costi non tanto per la pericolosità delle sue azioni (che non sono di certo innocue) quanto in particolare per l'odio che ha scatenato nei cuori degli eroi – e di coloro che li supportano, cioè i lettori/spettatori.

Ed è alla luce di questa prospettiva che bisogna leggere il responso (universalmente positivo) che gli spettatori di Jujutsu Kaisen hanno offerto nei confronti del modo in cui è stata eseguita la morte di Mahito nell'adattamento animato dell'opera. Dopo aver perso per mano di Itadori nello scorso episodio, vediamo Mahito arretrare nella 2x22 per lasciare il posto alla maledizione più temibile di tutte (dopo Sukuna, naturalmente), cioè Kenjaku. Proprio il villain, impossessatosi del corpo e delle tecniche di Suguru Geto, pone fine al percorso di vita (ma è mai stato vivo?) di Mahito. Qui la maledizione, approfittando del caos dello scontro, cerca di attaccare di soppiatto Kenjaku, per finire brutalmente ucciso dal collega/nemico, in una scena che ha prontamente esaltato i fan di Jujutsu Kaisen.

Secondo il parere di molti lettori, infatti, il modo in cui il percorso di Mahito giunge a compimento nell'anime non risalta solo per la fattura estetica messa in campo dagli animatori, ma acquisisce incisività soprattutto se paragonato al modo (un po' asettico) con cui il personaggio viene fatto fuori nella versione cartacea di Gege Akutami. Se nel manga l'autore si sbarazza della questione in un'unica, celere tavola, nell'adattamento animato di MAPPA alla morte di Mahito è data molta più risonanza. La scena, composta da quasi una ventina di inquadrature, risulta efficace sia per la varietà stilistica esibita, sia per come gli stilemi da super-deformed restituiscono perfettamente il senso di disturbo che la corporeità del personaggio veicola alla spettatore.

Come abbiamo visto, Mahito è in assoluto uno dei villain dalle fisicità più inquietanti degli anime: la sua configurazione cadaverica, unita ad una sequela infinita di squarci e lacerazioni, comunica disagio in chi guarda proprio perché è percepita come anomala. E gli animatori, facendo qui passare la morte del personaggio attraverso una serie di deformazioni spaziali e di estensioni/compressioni corporee, dimostrano - forse anche più del manga – di aver compreso fino in fondo l'essenza diabolica di Mahito, di ciò che configura agli occhi degli spettatori la sua malvagità intrinseca. Portando così l'anime a superare, in questo frangente, il corrispettivo cartaceo.