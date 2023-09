Jujutsu Kaisen 2: la morte di questo personaggio dimostra la forza di Gojo

Jujutsu Kaisen continua ad affermarsi come una delle migliori serie anime tratte da manga shonen di sempre. In pochi anni dal primo debutto è riuscita ad entrare a far parte del "Dark Trio" assieme a Chainsaw Man ed Hell's Paradise e diventando immediatamente un cult fra gli anime moderni.

Recentemente l'anime sta affrontando la saga dell'Incidente di Shibuya, un momento che i lettori dell'opera originale attendevano con ansia dal momento che rappresenta uno dei punti più importanti dell'intera storia.

Dopo che la prima parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha mostrato il passato di Gojo e l'arco narrativo della Morte Prematura, con il debutto dell'episodio nove è stata posta di nuovo l'attenzione sul più forte degli stregoni.

In questa puntata, Gojo si è trovato di fronte a tre potenti villain: Jogo, Choso e Hanami. Quest'ultimo è il più forte del trio e l'abbiamo visto, nella stagione precedente, riuscire quasi a sconfiggere il protagonista Yuji Itadori e Aoi Todo.

Tuttavia, questo potente villain non è stato affatto una minaccia per il noto stregone che è riuscito a sferrargli un attacco dalla forza spaventosa, mandandolo immediatamente KO. Quella che sembrava essere a tutti gli effetti una vittoria, in realtà per Gojo non è stato più così.

L'arrivo di "Suguru Geto" l'ha totalmente destabilizzato e potremo scoprire cosa accadrà fra i due solo la prossima settimana. Satoru Gojo è rimasto destabilizzato nel vedere il proprio amico d'infanzia e rivale, morto per mano propria nel film prequel Jujutsu Kaisen 0, riprendere vita. Tuttavia, ancora deve sapere che in realtà lì si nasconde l'anima di Kenjaku.